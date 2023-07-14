В Кузбассе осудили директора Центра гигиенического обучения за взятки главе областного управления Роспотребнадзора

Суд рассмотрел уголовное дело директора Кузбасского центра гигиенического обучения, который обвинялся в коррупции. По ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) ему назначили пять лет условно с испытательным сроком четыре года и штраф в размере 2,6 млн руб., рассказали в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.

По данным следственного ведомства, с июня 2022-го по январь 2023 года директор Центра поэтапно передавал руководителю управления Роспотребнадзора и начальнику юридического отдела ведомства взятки от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. за покровительство деятельности его организации. Общая сумма взятки составила 1,3 млн руб., подсчитали правоохранители.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале суд заключил под стражу руководителя регионального управления Роспотребнадзора и начальника юридического отдела ведомства, которым предъявили обвинение в получении взяток (ст. 290 УК РФ). В последующем они были уволены. Их уголовное дело находится на рассмотрении Заводского райсуда Кемерова.

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Илья Николаев