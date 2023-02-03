Три ареста за миллион

В Кемерове суд заключил под стражу до 31 марта руководителя регионального управления Роспотребнадзора и начальника юридического отдела ведомства. Они обвиняются в том, что получали взятки от предпринимателя, которому покровительствовали. В деле фигурирует сумма взяток около 1 млн руб. Необходимость ареста должностных лиц управления Роспотребнадзора следствие аргументировало тем, что они могут скрыться, угрожать свидетелям и уничтожить доказательства, которыми следствие еще не располагает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд в Кемерове водворил в СИЗО руководителя регионального управления Роспотребнадзора и начальника юридического отдела ведомства, которым предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет). Об этом сообщили в кузбасском управлении Следственного комитета России. Фамилии фигурантов не называют, по данным официального сайта управления Роспотребнадзора, с марта 2012 года пост руководителя ведомства занимает Евгений Окс, юротдел возглавляет Алла Белокрылова.

Согласно версии следствия, с июня 2022 года глава управления Роспотребнадзора и начальник юротдела якобы получали от предпринимателя взятки в сумме от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. за покровительство деятельности его организации. В чем состояло это покровительство, не уточняется. В общей сложности, подсчитали правоохранители, обвиняемым было передано свыше 1 млн руб.

О предполагаемых фактах коррупции со стороны руководства управления Роспотребнадзора стало известно оперативникам ФСБ и МВД. Силовики провели обыски в квартирах фигурантов дела и по месту их работы, изъяв документацию и наличные, якобы полученные в качестве взятки.

Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу. Прошение они мотивировали тем, что должностные лица управления Роспотребнадзора обвиняются в особо тяжком преступлении против госвласти и интересов госслужбы, а оставаясь на свободе, могут попытаться скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям или уничтожить доказательства. Адвокаты просили избрать их клиентам, не связанную с лишением свободы меру пресечения. Ходатайство следствия поддержала прокуратура и удовлетворил суд, отправив подследственных за решетку до 31 марта. «При принятии решений установлено, что сведения о причастности обвиняемых к инкриминируемому каждому из них преступлению нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства», — рассказали в пресс-службе Центрального райсуда Кемерово.

Также заключен под стражу предприниматель, которому инкриминируется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). О том, признали ли вину арестованные, не известно.

Евгений Окс в 1987 году окончил медико-профилактический факультет Кемеровского государственного мединститута. С 1987-го по 1992 год он работал врачом по гигиене труда Кемеровской областной санэпидстанции, с 1992-го по 2005 год — заведующим отделением гигиены и физиологии труда, заместителем главного врача Центра Госсанэпиднадзора в Кемеровской области. В 2005 году Евгений Окс занял должность заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора, а в 2012 году возглавил его. Согласно декларации о доходах, в 2021 году Евгений Окс заработал немногим более 1 млн руб., его супруга — почти 900 тыс. руб. Единственная недвижимость — квартира площадью 63 кв. м. — зарегистрирована на жену чиновника. У семьи две иномарки Mazda и Opel.

Константин Воронов