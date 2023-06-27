В Омске после удара молнии загорелся многоквартирный дом на площади более 1,8 тыс кв метров

Сотрудники МЧС Омска локализовали пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. По предварительной информации, огнем пройдено более 1,8 тыс. кв. м кровли здания. Эвакуировано 70 человек, жертв нет, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Виталий Хоценко. По его словам, причиной пожара стала молния.

«Поручил администрации города оперативно организовать для жителей дома в ближайшей школе пункт временного размещения, чтобы согреться, а также в случае необходимости предоставить жилье из маневренного фонда», - сообщил глава области.

К тушению привлечено 59 человек и 14 единиц техники.

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Лолита Белова