Красноярскому телеведущему смягчили меру пресечения после показаний на экс-чиновника

В Красноярске суд смягчил меру пресечения директору ООО «Современное производство, известному телеведущему Максиму Гуревичу, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Из-под домашнего ареста его отпустили под запрет определенных действий, рассказали в прокуратуре края. Среди прочих запретов, Максим Гуревич не имеет права выезжать за пределы края, общаться с фигурантами уголовного дела.

«Прокуратура края приняла во внимание внесение денежных средств в размере 3 млн в счет возмещения ущерба и сотрудничество со следствием. Он изобличил бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края, что в совокупности с иными данными дало основание следователю возбудить в отношении чиновника уголовное дело»,— сообщили в прокуратуре, которая поддержала ходатайство следствия об изменении телеведущему меры пресечения.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июня следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего первого заместителя министра спорта края Романа Сотникова. Согласно версии следствия, чиновник незаконно распределил субсидию в 5,5 млн руб., которая предназначались на проведение церемонии по награждению одаренных детей. О предстоящем конкурсе замминистра якобы уведомил директора ООО «Современное производство» Максима Гуревича и обеспечил фирме победу в нем.

В январе 2023 года правоохранители задержали Максима Гуревича. Ему вменили в вину хищение средств, выделенных региональным бюджетом на организацию церемонии награждения одаренных детей.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев