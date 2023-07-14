СДЭК планирует запустить сервис срочных доставок по России

Логистический оператор СДЭК намерен запустить сервис супер срочных доставок в течение суток по России, сообщила руководитель отдела магистральных авиаперевозок компании Ульяна Бурова. По ее словам, оператор будет сотрудничать с одной из крупнейших авиакомпаний, ее название она не привела.

Госпожа Бурова рассказала «РИА Новости», что в рамках нового формата груз заберут, привезут и доставят «прямо в руки». «На первое время мы реализуем пилот на 5 городов по доставке в течение суток, в зависимости от часовых поясов, конечно. Такая доставка будет сравнима с тем, что вы передали пассажиру самолета то, что вам нужно передать срочно»,— уточнила она. Сроки запуска сервиса неизвестны.

СДЭК работает в 27 странах мира. В 2022 году выручка ООО «СДЭК-глобал» по РСБУ составила 25,2 млрд руб., увеличившись на 15,6% год к году. Чистая прибыль за отчетный период снизилась на 13,3%, до 1,04 млрд руб. В конце мая СДЭК открыл складской комплекс в Китае. Фулфилмент-центры оператора работают еще в пяти странах — России, Италии (Милан), Азербайджане (Баку), Казахстане (Алматы), Белоруссии (Минск).

Лаура Кеффер