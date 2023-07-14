Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СДЭК планирует запустить сервис срочных доставок по России

Логистический оператор СДЭК намерен запустить сервис супер срочных доставок в течение суток по России, сообщила руководитель отдела магистральных авиаперевозок компании Ульяна Бурова. По ее словам, оператор будет сотрудничать с одной из крупнейших авиакомпаний, ее название она не привела.

Госпожа Бурова рассказала «РИА Новости», что в рамках нового формата груз заберут, привезут и доставят «прямо в руки». «На первое время мы реализуем пилот на 5 городов по доставке в течение суток, в зависимости от часовых поясов, конечно. Такая доставка будет сравнима с тем, что вы передали пассажиру самолета то, что вам нужно передать срочно»,— уточнила она. Сроки запуска сервиса неизвестны.

СДЭК работает в 27 странах мира. В 2022 году выручка ООО «СДЭК-глобал» по РСБУ составила 25,2 млрд руб., увеличившись на 15,6% год к году. Чистая прибыль за отчетный период снизилась на 13,3%, до 1,04 млрд руб. В конце мая СДЭК открыл складской комплекс в Китае. Фулфилмент-центры оператора работают еще в пяти странах — России, Италии (Милан), Азербайджане (Баку), Казахстане (Алматы), Белоруссии (Минск).

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...