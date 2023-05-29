СДЭК открыл складской комплекс в Китае

Логистический оператор СДЭК открыл фулфилмент-центр в Шанхае из-за увеличившегося товарооборота РФ и КНР, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Партнерами СДЭК в КНР стали два местных перевозчика: SF Express (быстрая курьерская доставка, а также доставка малогабаритных грузов) и Deppon (крупные перевозки до 10 т).

Фулфилмент-центры рассчитаны на оказание комплекса складских услуг в интересах интернет-магазинов (хранение и доставка товаров, отгрузка на маркетплейсы).

У фулфилмента СДЭК в Китае есть ограничения — особые экономические зоны, находящиеся в Гонконге, Макао и Тайване, уточнил его представитель Владимир Бурба. «Доставка груза отсюда на основную (континентальную) территорию Китая уже является импортом. Поэтому "СДЭК фулфилмент" не работает с этими территориями»,— уточнил он.

СДЭК работает в 27 странах мира. В 2022 году выручка ООО «СДЭК-глобал» по РСБУ составила 25,2 млрд руб., увеличившись на 15,6% год к году. Чистая прибыль за отчетный период снизилась на 13,3%, до 1,04 млрд руб. Фулфилмент-центры СДЭК открыты еще в пяти странах — России, Италии (Милан), Азербайджане (Баку), Казахстане (Алматы), Белоруссии (Минск).

Лаура Кеффер