Вишенка на торте

В конце июня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрило препарат генной терапии миодистрофии Дюшенна (МДД) — элевидис (Elevidys, деландистроген моксепарвовек, производства фармкомпании Sarepta Therapeutics).

МДД называют генетическим убийцей мальчиков номер один в мире. Это одно из часто встречающихся редких нейромышечных заболеваний: с ним рождается примерно один из 3,5–5 тыс. мальчишек. У пациентов с МДД необратимо разрушаются мышечные клетки, слабеют мышцы, что со временем приводит к потере способности двигаться, к сердечной и дыхательной недостаточности. Причина заболевания — в неправильной работе гена дистрофина (DMD), который не производит или производит в недостаточном количестве белок, нужный для работы и развития мышц. Ген дистрофина — самый большой в организме человека, его невозможно доставить в клетки с помощью вирусного вектора, так как самый большой такой вирус меньше дистрофина. Однако разработчики элевидиса смоделировали особый усеченный дистрофин, который в клетки доставить можно.

Сегодня для лечения МДД есть пять патогенетических препаратов: трансларна (аталурен), вилтепсо (вилтоларсен), виондис 53 (голодирсен), амондис (касимерсен), эксондис 51 (этеплирсен). Четыре из них закупает для российских детей фонд «Круг добра». Однако мутаций, приводящих к МДД, зарегистрировано более 7 тыс., а эти препараты, по оценкам экспертов, подходят только 33–40% пациентов.

Поможет ли элевидис всем? Он был одобрен для применения, хотя улучшения в двигательных функциях у испытуемых выявлено не было. «Несмотря на то что клиническая эффективность (влияние на двигательные функции) одобренного FDA препарата пока не доказана, уже известно, что однократное его введение приводит к синтезу микродистрофина (укороченного варианта дистрофина.— Русфонд) в мышцах»,— отмечает Ольга Щагина, врач — лабораторный генетик, ведущий научный сотрудник лаборатории ДНК-диагностики Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова.

При этом эксперт предупреждает: «Настороженность по использованию элевидиса остается — в экспериментальной группе зарегистрированы побочные эффекты, миокардиты и другие опасные реакции. Тем не менее одобрение препарата — первый большой шаг к лечению для всех пациентов с МДД».

Если новая генная терапия подойдет многим пациентам независимо от типа мутации, МДД может войти в программу неонатального скрининга (одним из критериев включения является наличие патогенетической терапии, показанной большинству пациентов).

Чуда от элевидиса ждать не стоит. Препарат будет работать не вместо всего того, что уже существует для поддержания здоровья детей с МДД (ранняя диагностика, физическая терапия, реабилитация, стандарт лечения, включающий в себя применение стероидов, витамина D, кардиопротекторов), а вместе. Испытуемые получали препарат, не прерывая лечения. Элевидис не торт, а вишенка на торте, причем очень дорогая: $3,2 млн за одну инъекцию — в полтора раза дороже золгенсмы.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда