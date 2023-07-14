Байден посоветовал Пригожину «следить за тем, что он ест»

Президент США Джо Байден заявил, что ему неизвестно местонахождение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Американский президент пошутил, что он на месте господина Пригожина после попытки мятежа следил бы за тем, что ест.

«Если бы я был им, я бы следил за тем, что ем. Я бы следил за своим меню»,— сказал господин Байден сказал он на пресс-конференции в Хельсинки (цитата по Yahoo News). По его словам, «кроме шуток», никто не знает точно, «какое будущее у Пригожина в России».

23 июня Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы «Вагнера» установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Российские власти сочли действия господина Пригожина попыткой мятежа. Ситуацию урегулировали 24 июня при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко. Евгений Пригожин уехал в Белоруссию, уголовное дело о мятеже закрыли. Президент Владимир Путин рассказал «Ъ» подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер».

Лаура Кеффер