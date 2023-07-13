В 2023 году Нововоронеж получит почти 500 млн рублей благодаря соглашению между Воронежской областью и Росатомом

11 июля состоялась рабочая встреча генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Александра Шутикова с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Участники встречи обсудили план развития городского округа Нововоронеж и сроки строительства новых энергоблоков Нововоронежской АЭС.

Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор Александр Гусев рассказал, что в 2023 году будет выделено почти 500 млн рублей из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие Нововоронежа. Средства будут направлены в рамках соглашения о сотрудничестве Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Правительства Воронежской области, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

В плане на 2023-2024 годы капитальный ремонт детского сада №14 и школы №3, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и городского парка, проведение ремонта объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры и спорта и другие обновления.

«Наша миссия в городах присутствия уже давно вышла за рамки энергетики. Мы выстраиваем свою деятельность как социально ответственная компания, устойчивое развитие которой способствует социальному развитию территорий атомных городов. Соглашения с регионами – важный инструмент выполнения поставленных Президентом России задач по повышению уровня жизни и благосостояния жителей городов Российской Федерации», – отметил генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.

Напомним, что в 2012 году Воронежская область стала первым регионом, где заключили соглашение между субъектом России и Росатомом. За 10 лет действия документа на развитие города атомщиков дополнительно направлено более 3,29 млрд рублей. На эти средства благоустроены общественные пространства, дворовые территории; выполнен капитальный ремонт детских садов, школ, автодорог; построены знаковые спортивные высокотехнологичные объекты: ледовая арена «Остальная», многофункциональный стадион «Старт», спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном «Атом Арена» и др.

Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области

«Соглашение позволило существенно преобразить город, в котором проживают сотрудники Нововоронежской АЭС, сделать его более комфортным и уютным. Улучшение инфраструктуры города, создание привлекательных условий для проживания становятся обязательными факторами для привлечения новых молодых специалистов на атомную станцию и в конечном итоге напрямую влияют на безопасную эксплуатацию АЭС», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.