Новым председателем Басманного суда Москвы стал Андрей Федин

Президент Владимир Путин своим указом назначил нового председателя Басманного суда Москвы. Им стал Андрей Федин, ранее возглавлявший один из судебных составов коллегии по рассмотрению уголовных дел в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Указ размещен на официальном портале правовой информации. Срок полномочий Андрея Федина составит шесть лет. До этого исполняющим обязанности председателя Басманного суда была судья Елена Ленская.

В должности судьи-криминалиста Замоскворецкого районного суда Москвы Андрей Федин был судьей в деле борца Расула Мирзаева, от удара которого погиб студент Иван Агафонов. Кроме того, он приговорил участника массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади Максима Лузянина к четырем с половиной годам колонии.

Анастасия Ларина