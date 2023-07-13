В Петербурге завершен капремонт перекрестка на Петергофском шоссе

Капремонт перекрестка Петергофского шоссе и проспекта Буденного завершился, о чем сегодня, 13 июля информирует городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Как уточнили в КРТИ, был расширен участок Петергофского шоссе с левой стороны до трех полос с двух. С правой стороны устроили дополнительную полосу ожидания левого поворота с Санкт-Петербургского шоссе на проспект Буденного, оснащенную островками безопасности. Среди проведенных дорожных работ: переустройство сетей связи и ливневой канализации, замена асфальтобетонного покрытия, а также основания проезжей части.

Кроме того, по данным комитета, было смонтировано 1240 метров электрического освещения, установлено две автобусные остановки и 6 пешеходных светофоров, нанесена разметка из термопластика, завершена постройка пешеходных переходов и тротуаров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне, 12 июля, на Литейном проспекте в Петербурге досрочно завершили ремонтные работы.

Елизавета Горовая

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