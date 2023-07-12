На Литейном проспекте в Петербурге досрочно завершили ремонтные работы

Участок от Невского проспекта до Литейного моста в центре Санкт-Петербурга протяженностью 1,9 км досрочно приведен в нормативное состояние, сообщает 12 июля пресс-центр Смольного. Движение по проспекту открыто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова / «Коммерсантъ СПб» Фото: Полина Пучкова / «Коммерсантъ СПб»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2 недели дорожные работники успели отфрезеровать старый асфальт, уложить выравнивающий слой, поверх покрыть износостойким асфальтобетоном и заменить люки ливневой канализации. Всего на ремонт проспекта ушло более 8,4 тысяч тонн материала. В ближайшее время на отремонтированных участках будет нанесена дорожная разметка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Литейном проспекте уложили более 3,5 тонн асфальта.

Елизавета Цветкова

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