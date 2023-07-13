Секретная служба не установила личность пронесшего в Белый дом кокаин

Расследование после обнаружения кокаина в Белом доме завершено. Секретная служба США не нашла вещественных доказательств и не смогла установить личность того, кто пронес кокаин на территорию Белого дома.

«Не было найдено никаких видеозаписей с камер наблюдения, которые могли бы дать следователям какие-либо зацепки или какие-либо другие средства для определения того, кто мог оставить кокаин в этом районе. Без вещественных доказательств следствие не сможет выделить фигуранта из сотен лиц, прошедших через помещение, где был обнаружен кокаин»,— говорится в сообщении на сайте Секретной службы США.

12 июля Секретная служба получила результаты лабораторных исследований обнаруженного в Белом доме вещества. Результаты исследований ФБР подтвердили, что найденное вещество было кокаином. При этом ни отпечатков пальцев, ни ДНК не было найдено.

Кокаин нашли 2 июля в вестибюле, который вел ко входу в одно из зданий Белого дома. По данным источников The Washington Post, в этот день президента США Джо Байдена в Белом доме не было.

Анастасия Ларина