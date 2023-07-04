WP: в Белом доме обнаружили белый порошок, похожий на кокаин

Секретная служба США, охраняющая высшее политическое руководство страны, сообщило, что на территории Белого дома 2 июля был обнаружен белый порошок, похожий на кокаин, сообщает американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителя службы Энтони Гульельми.

По словам господина Гульельми, в настоящее время сотрудники секретной службы ведут расследование случившегося и выясняют, как белый порошок мог оказаться в Белом доме. Согласно данным источника газеты, вещество дало положительный результат на кокаин, но его содержание оказалось небольшим.

При этом в секретной службе рассказали журналистам WP, что обнаруженной в Белом доме вещество не представляет какой-либо угрозы. Энтони Гульельми наотрез отказался назвать конкретное место обнаружения порошка в здании и способ его упаковки.

В настоящее время обнаруженный порошок проходит дополнительное тестирование. Спецслужбы выясняют его точный химический состав и происхождение. При этом источники WP отдельно подчеркивают, что в день обнаружения белого порошка (2 июля) президент Соединенных Штатов Джо Байден в Белом доме не находился.

Александр Кислов