В Екатеринбурге открылась выставка авторских кукол в честь 410-летия Дома Романовых

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) открылся выставочный кукольный проект «410 Дому Романовых», посвященный юбилею Дома Романовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставочный кукольный проект «410 Дому Романовых» Фото: Василиса Алексеева Выставочный кукольный проект «410 Дому Романовых» Фото: Василиса Алексеева Выставочный кукольный проект «410 Дому Романовых» Фото: Василиса Алексеева Следующая фотография 1 / 3 Выставочный кукольный проект «410 Дому Романовых» Фото: Василиса Алексеева Выставочный кукольный проект «410 Дому Романовых» Фото: Василиса Алексеева Выставочный кукольный проект «410 Дому Романовых» Фото: Василиса Алексеева

В экспозиции 30 авторских работ, которые воплотили образы представителей династии Романовых. Среди них: Михаил Федорович, Петр Великий, Елизавета Петровна, Екатерина II и другие исторические личности. Работы участвовали в IV Всероссийской выставке-конкурсе авторских кукол. Экспозицию дополнили артефакты из фондов краеведческого музея и частных коллекций.

Целью конкурса стало переосмысление страниц истории отечества через созданные художественные образы и привлечение внимания к интересным фактам биографии исторических личностей, книгам по истории и к другим произведениям литературы и искусства. Конкурс авторских кукол проводился в трех номинациях («Профи», «Мастер», «Дебют»). В нем участвовали мастера из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Тюмени, Ялты и других городов. Гран-при получили участница из села Месягутово (Башкортостан) с куклой «Екатерина II Великая» и участница из Челябинска с куклой «Маленький Павлуша. Павел Первый».

Выставочный проект «410 Дому Романовых» будет открыт для посетителей ежедневно по 17 сентября.

«Эта выставка, которая дает новый необычный взгляд на историю, на основных персонажей нашей истории, будет хорошим дополнением к той серьезной, глубокой научной экспозиции, которая сейчас создается»,— отметил генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов. Напомним, музей подготовил постоянную экспозицию «Дом Романовых и Урал», которая откроется 14 июля в рамках международного фестиваля «Царские дни». Она станет одним из объектов «Императорского маршрута» в Свердловской области.

Василиса Алексеева

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