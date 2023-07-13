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Коммерсантъ FM
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Путин заявил, что вступление Украины в НАТО сделает мир более уязвимым

Президент Владимир Путин, комментируя итоги саммита НАТО, заявил, что упрощение порядка вступления Украины в альянс создает угрозы безопасности для России и мира в целом. По его словам, именно эта угроза стала одной из причин начала боевых действий на Украине.

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: пресс-служба президента РФ

«И собственно говоря, причина и специальной военной операции, одна из причин — это угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене»,— сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-24» (фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина).

На саммите в Вильнюсе, который проходил 11–12 июля, страны НАТО утвердили многолетний пакет поддержки Украины. В рамках него члены альянса утвердят план помощи Украине для достижения совместимости украинских войск в соответствии со стандартами НАТО, создадут Совет НАТО—Украина, а также позволят стране присоединиться к альянсу без выполнения плана действий по достижению членства.

Подробнее об итогах саммита — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

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