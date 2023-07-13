МВФ: украинский конфликт влияет на экономику России, но не так сильно, как ожидалось

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что конфликт на Украине слабее влияет на экономику России, чем это предполагалось изначально.

«В целом влияние войны на российскую экономику остается существенным, но в то же время более мягким, чем первоначально ожидалось»,— рассказала госпожа Козак «РИА Новости». Она добавила, что обновления прогноза МВФ по росту российской экономики будут опубликованы в течение июля.

В апрельском докладе МВФ, посвященном экономической ситуации в Европе, говорилось, что после резкого падения во втором квартале 2022 года экономике России удалось восстановиться в третьем и четвертом кварталах. В 2023 году МВФ ожидает роста ВВП РФ на 0,7%.

Полина Мотызлевская