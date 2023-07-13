Путин: даже всемогущее правительство России не может отменить науку

Президент России Владимир Путин на форуме «Квантовый мир. Вычисления и связь» пошутил, что «всемогущее» российское правительство не может отменить науку. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подтвердил, что у правительства нет такого в планах.

«Даже всемогущее правительство России не может отменить науку. И нет никакой необходимости так думать. Вот здесь сидит вице-премьер Чернышенко. Может, вы скажете о намерениях правительства? Есть ли у вас планы отмены науки?» — сказал президент. «Нет, Владимир Владимирович, такого в планах нет, мы выполняем ваши поручения»,— отметил вице-премьер.

На сегодняшнем форуме президент объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей, которые уехали из России, но решили вернуться. В рамках этой программы за пять лет ученый может получить на проект всего полмиллиарда рублей.