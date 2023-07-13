Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Олимпийского комитета России назвал ожидаемым отказ приглашать россиян на Олимпийские игры-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже. Он назвал это логичным продолжением политики по нейтрализации российских атлетов.

Станислав Поздняков

Станислав Поздняков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Станислав Поздняков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«По сути, ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос, на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения»,— написал господин Поздняков в своем Telegram-канале, обвинив Олимпийское движение в зависимости от политического влияния.

Он считает, что МОК «исключил возможность» приглашения российских и белорусских атлетов еще в рекомендации от 28 марта. С другой стороны, господин Поздняков назвал невозможным принятие подобного приглашения, если бы оно поступило. «Выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства»,— сказал президентОКР.

13 июля, объявив о своем решении, в МОК пояснили, что 26 июля, когда будут разосланы приглашения в национальные олимпийские комитеты, Россия и Белоруссия не войдут в список участников в связи с введенными комитетом санкциями. Решение по этим двум странами примут «в надлежащее время». При этом в комитете критично отнеслись к правительствам, выступавшим против допуска российских и белорусских спортсменов, подчеркнув, что речь идет о «двойных стандартах».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допустить на международные соревнования в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают российскую спецоперацию на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами нацбезопасности этих стран. Против выступила ПАСЕ, а также около 30 стран.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...