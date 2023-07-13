Глава Олимпийского комитета России назвал ожидаемым отказ приглашать россиян на Олимпийские игры-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже. Он назвал это логичным продолжением политики по нейтрализации российских атлетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Поздняков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Станислав Поздняков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«По сути, ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос, на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения»,— написал господин Поздняков в своем Telegram-канале, обвинив Олимпийское движение в зависимости от политического влияния.

Он считает, что МОК «исключил возможность» приглашения российских и белорусских атлетов еще в рекомендации от 28 марта. С другой стороны, господин Поздняков назвал невозможным принятие подобного приглашения, если бы оно поступило. «Выдвинутые российским и белорусским спортсменам условия и критерии нелегитимны, дискриминационны, противоречат духу и букве российского и международного законодательства»,— сказал президентОКР.

13 июля, объявив о своем решении, в МОК пояснили, что 26 июля, когда будут разосланы приглашения в национальные олимпийские комитеты, Россия и Белоруссия не войдут в список участников в связи с введенными комитетом санкциями. Решение по этим двум странами примут «в надлежащее время». При этом в комитете критично отнеслись к правительствам, выступавшим против допуска российских и белорусских спортсменов, подчеркнув, что речь идет о «двойных стандартах».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допустить на международные соревнования в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают российскую спецоперацию на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами нацбезопасности этих стран. Против выступила ПАСЕ, а также около 30 стран.

Лусине Баласян