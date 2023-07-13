«Себе бы не навредить»

Российские чиновники и сотрудники госкорпораций постепенно расстаются с iPhone. В частности, в Минцифры сообщили, что соответствующий приказ выйдет, скорее всего, на следующей неделе. В Минпромторге запрет уже введен, он начнет действовать с 17 июля. Ранее от американских устройств отказались подразделения «Ростеха». При этом ограничения пока касаются лишь служебного использования. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, что одними iPhone дело не ограничится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Российские чиновники постепенно избавляются от iPhone. Нет, это не значит, что чуждое американское устройство нужно немедленно отправить в мусорный бак. Пока что речь о том, что в служебных целях нельзя, а для личных нужд вроде бы можно. Во многом это зависит от ведомства. Где-то совсем строго, а где-то сохраняется более-менее либеральный подход.

Кроме того, процесс идет неспешно. И это, наверное, зря. Расставаться нужно быстро. С глаз долой — из сердца вон, чтобы не растягивать переживания. Вещь-то хорошая и популярностью пользуется. В частности, Минцифры выпустило соответствующий приказ, который сейчас находится на согласовании и где-то на следующей неделе, наверное, вступит в силу. А, может, еще обождут недельку-другую. Вот в Минпромторге с 17 июля вроде бы уже все.

Как известно, ФСБ совместно с ФСО вскрыли на мобильных устройствах Apple шпионскую программу-вирус. Американская компания все это опровергла, но кто же им поверит. Так что приходится реагировать. При этом все шпионят. Мир так, к сожалению, устроен. И даже самые дружественные и стратегические партнеры — не исключение. И всякие «андроиды» и китайские системы теоретически тоже вполне могут подпасть под подозрение.

Собственно, у нас, куда ни посмотри, враг повсюду. Председатель Госдумы Вячеслав Володин недавно заявил, что, мол, хватит помогать недружественным странам, пора уже, наконец, пересадить чиновников на отечественные машины. Сколько можно? Лет, наверное, 25 их все пересаживают, и все никак не получается.

Не будем жалеть в очередной раз государственных служащих, много в последнее время на них всего обрушивается — то заграницу им норовят запретить, то на родные машины пересадить, вот и iPhone отбирают. Впрочем, так может показаться, что все эти грозные меры не до конца работают. С авто, как было сказано выше, никак не получается. «Яблочный» смартфон тоже, с одной стороны, нельзя, а с другой, как посмотреть.

Но сказать хочется не об этом. Чем заменить — вот в чем вопрос. Нет в мире ничего постоянного. Сегодня у нас один друг и стратегический партнер, а завтра другой. Свое нужно иметь, иначе никак. Великая держава не может ни от кого зависеть. Ладно, iPhone — баловство, и даже чиновник пешком теоретически может пройтись.

Но вот станков не хватает нужных, чипов всяких мудреных, не говоря уж о технологиях. И даже слов подходящих, чтобы все это описать, в русском языке не находится. И почему так происходит? Почему у них получается iPhone сделать, а у нас нет? Странно, ей-богу. Как бы то ни было, в XXI веке живем — без всяких этаких умных вещичек целей устойчивого развития не достичь, как ни старайся. Так что нужно аккуратней с запретами — себе бы не навредить.

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