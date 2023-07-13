ФАС и Генпрокуратура проверяют формирование цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, ее региональные филиалы, а также Генпрокуратура начали проверку формирования цен на авиабилеты российскими авиакомпаниями и аэропортами. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС. В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС пообещала принять меры.

«Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах»,— говорится в сообщении ФАС.

Проверки проходят в Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском округе и республиках Татарстан, Коми и Мордовия.

Ранее сегодня совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев предположил, что стоимость авиабилетов на перелеты по России в этом году может вырасти на 15–20%, а на зарубежные рейсы — на 40%. При этом замглавы Минтранса Игорь Чалик не увидел оснований для такого роста цен на авиаперелеты. Он признал факт роста цен на билеты за пять месяцев этого года, но незначительного. По его данным, рост составил 6,2%, или 420 руб.

Анастасия Ларина