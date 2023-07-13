Мишустин назначил Комиссарова ректором РАНХиГС

Ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации стал Алексей Комиссаров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Комиссаров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Алексей Комиссаров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

До назначения на пост ректора Алексей Комиссаров занимал пост проректора, директора Высшей школы государственного управления академии. В настоящее время он также руководит «Школой губернаторов» (программа подготовки высшего управленческого резерва).

«Приставка "исполняющий обязанности" ушла в прошлое. Долгожданный момент для меня. Уже многое делается для развития академии, а впереди нас ждет еще больше побед!» — написал господин Комиссаров в своем Telegram-канале.

23 января предыдущий ректор академии Владимир Мау был освобожден от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Его обязанности в должности проректора все это время выполнял Алексей Комиссаров. Господин Комиссаров — генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», а также член совета директоров ОАО «Российские железные дороги». В 2013 году он отказался от ученой степени из-за заимствований, выявленных в его диссертации. В 2011 году в академии Алексей Комиссаров защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие предпринимательства в условиях инновационной экономики».

Полина Мотызлевская