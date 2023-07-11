В Самарской области женщина погибла в ДТП, спасая своего сына

Смертельная авария с участием двух иномарок произошла в Самарской области в минувший понедельник. Происшествие случилось в 9:00 (MSK+1) на 35,46 км автодороги «Самара-Бугуруслан» в Кинельском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«37-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, двигаясь со стороны Бугуруслана в направлении Самары, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину и совершил наезд на припаркованный автомобиль Hyundai»,— говорится в сообщении.

В итоге указанная иномарка сместилась по ходу движения и наехала на 34-летнюю женщину-пассажира – жительницу Кинеля, которая стояла перед машиной. При этом, со слов водителя 1990 года рождения, женщина успела оттолкнуть своего малолетнего ребенка в сторону, а сама погибла до приезда медиков.

Мальчик получил травму головы и руки и был госпитализирован. Ранее женщина погибла в ДТП с двумя грузовиками в Самарской области.

Георгий Портнов