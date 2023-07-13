Популярность привозных кондитерских изделий возросла в Петербурге

В Санкт-Петербурге набирают популярность магазины привозных кондитерских изделий — с каждым годом количество точек по их продажам увеличивается. На это 13 июля обратил внимание «Деловой Петербург».

За период с 2017 по 2022 год число продуктовых магазинов на Невском проспекте возросло более чем в 4 раза. Как отмечают аналитики компании Nikoliers, во многом это связано с открытием в центре города магазинов сладостей — «Клад-Мармелад», «Мармеладная бочка» и других. «В 2017 году магазины такого формата еще не были представлены на Невском»,— уточнили в Nikoliers.

Согласно данным исследования, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» ко Всемирному дню шоколада 11 июля, 25% опрошенных жителей Петербурга и Ленобласти едят сладкое каждый день.

В целом, как сообщает технологическая компания NielsenIQ, общий спрос на сладкое в мире вырос в прошлом году и составил пятую часть (19,9%) продовольственного рынка товаров повседневного потребления. И хотя к началу 2023 года динамика продаж кондитерских изделий составила минус 1,9% против минус 0,5% за аналогичный период 2022 года, спрос на сладости стал вдвое больше, чем на прочие продовольственные товары (минус 5%), уточняется в исследовании.

Эксперты ВЦИОМ полагают, что популярность кондитерских изделий связана с потребностью людей заедать стресс. Так, согласно исследованию «Сладкая жизнь — 2023», каждый шестой из опрошенных россиян имеет привычку употреблять сладкое в период стресса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Лента» открыла ресторан в одном из своих петербургских гипермаркетов.

Елизавета Горовая

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