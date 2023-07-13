Экс-депутат Эдуард Мансуров не смог зарегистрироваться кандидатом на выборах в думу Екатеринбурга

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказалась регистрировать бывшего депутата от КПРФ Эдуарда Мансурова кандидатом-самовыдвиженцем на выборах в думу Екатеринбурга.

По данным ТИК, он сдал 239 подписей, однако из них 11,7% были забракован экспертом-почерковедом. «Результаты проверки подписных листов свидетельствуют о том, что кандидатом Мансуровым представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации по одномандатному избирательному округу №17»,— сообщили в ТИК.

Господин Мансуров имеет несколько дней для того, чтобы повторно собрать подписи. Он заявил «Ъ-Урал», что не согласен с решением ТИК. «Мои оппоненты очень опасаются моего участия. Они понимают: если я буду в бюллетене — шансы на мою победу очень велики, так как в округе я работал с активными группами избирателей уже более двух лет. Точку в истории с моим участием в выборах ставить рано: сегодня я обжалую отказ в моей регистрации в суде»,— сказал он.

Эдуард Мансуров избирался депутатом думы Екатеринбурга шестого созыва (2013-2018 годы) от КПРФ. В 2019 году был исключен из КПРФ после того, как потребовал с коллегами отставки первого секретаря свердловского обкома Александра Ивачева. В мае он попытался принять участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в гордуму, однако был снят после того, как в интернете появилось видео с его негативными высказываниями в сторону президента РФ Владимира Путина.

Артем Путилов