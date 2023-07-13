В Петербурге открылся магазин российского продавца New Balance

Российский продавец спортивных брендов, в числе которых New Balance, Nike и Puma, открыл свой первый магазин Amazing Red в торгово-развлекательном комплексе «Лето», сообщает 13 июля пресс-служба комплекса, где расположен магазин.

Сообщается, что коллекция состоит из товаров ушедших из России брендов: New Balance, Reebok, Puma, Asics, Street Beat, Nike и Hoka. Торговая точка расположена на первом этаже левого атриума комплекса, его площадь составляет 200 кв. м. Магазин относится к сети Amazing Red, принадлежащей бывшему партнеру Nike — Inventive Retail Group.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сеть магазинов спортивных товаров Amazing Red будет включать 100 магазинов в более чем 20 городах России. В самой компании тогда объясняли появление новой сети уходом зарубежных брендов, которые отказались работать в России после начала боевых действий на территории Украины.

IRG входит в ГК «Ланит» Филиппа Генса и развивает сети re:Store, Samsung, Xiaomi, Street Beat, UNOde50 и другие. Включает около 365 магазинов в 33 городах РФ. Выручка IRG в 2022 году сократилась на 40,8% год к году и составила 71 млрд руб.

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