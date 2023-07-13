Свердловский губернатор встретился с погорельцами из села Шайдуриха

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с жителями села Шайдуриха (Невьянский городской округ), пострадавшего от крупного пожара. Он заявил, что в причинах ЧП сейчас разбираются полиция, прокуратура и следственный комитет, возбудивший уголовное дело. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Кроме того, глава региона рассказал о работе волонтеров, помогающих погорельцам, а также о созданной специальной комиссии, которая занимается решением вопросов пострадавших. Техника на разбор завалов в селе выйдет на работу завтра, 14 июля.

Напомним, пожар в Шайдурихе начался вечером 12 июля. Площадь возгорания достигала 4,1 тыс. кв. м., однако сегодня МЧС сообщило о ликвидации открытого горения. Глава Невьянского городского округа Александр Берчук рассказал, что в результате пожара сгорел 41 дом. Евгений Куйвашев заявлял, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи восстановят.

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