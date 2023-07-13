Главный тренер футбольного «Енисея» ушел в отставку перед новым сезоном

Главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов объявил о своей отставке. Видео с его обращением размещено в Telegram-канале клуба.

«Мы свою миссию выполнили. Я сделал все, что мог в этом клубе, и надеюсь, что он дальше будет также развиваться. Всегда болел, болею всем сердцем за «Енисей»,- сказал господин Ивахов. Он также сообщил о переговорах «Енисея» с китайскими инвесторами, которым «интересен наш клуб и наш рынок».

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в начале этого года директор «Енисея» Алексей Ивахов назначил себя главным тренером команды. По итогам сезона в Первой лиге клуб вышел в стыковые матчи за право играть в Российской премьер-лиге. Но красноярцы уступили воронежскому «Факелу».

16 июля «Енисей» проведет первый матч нового сезона Первой лиги против краснодарской «Кубани».

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Валерий Лавский