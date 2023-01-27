Директор красноярского ФК «Енисей» стал и его главным тренером

Директор красноярского футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов назначил себя главным тренером команды. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Конечно же, решение непростое, но оно принято в интересах футбольного клуба «Енисей». Мы ставим перед собой самые высокие задачи и сделаем всё для того, чтобы их решить. И если мне для этого нужно вновь выйти на футбольное поле – я на него выйду»,– говорится в сообщении.

Алексею Ивахову 46 лет. Как футболист выступал, в частности, за красноярский «Металлург» и абаканскую «Реформацию».

Ранее «Енисей» тренировал Артем Горлов. О его уходе клуб сообщал в конце декабря прошлого года.

Красноярская команда выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Она занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В настоящее время в ФНЛ зимний перерыв, во время которого сибиряки проводят тренировки и контрольные матча в турецкой Анталье. 20 января «Енисей» сыграл вничью 1:1 товарищеский матч с сербским клубом «Раднички». 27 января состоится игра с клубом «Кызыл-Жар» из Петропавловска (Казахстан).

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Валерий Лавский