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Коммерсантъ FM
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В Крыму после взрыва мопеда возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Следственным комитетом России (СКР) после взрыва мопеда рядом с жилым домом в крымском городе Феодосия возбуждено уголовное дело. По данным RT, взрыв прогремел около дома крымского общественника Александра Талипова, активно поддерживающего российскую военную операцию на Украине.

«ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)»,— отмечается в сообщении силового ведомства. Сам инцидент произошел вечером 12 июля. В результате происшествия ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 года и 85 лет, их госпитализировали.

В СКР рассказали, что следователи «рассматривают различные версии произошедшего». Общественник Александр Талипов не исключает, что инцидент мог быть неудачной попыткой покушения на него. «Буквально вчера один из украинских Telegram-каналов размещал мои персональные данные, в частности адрес проживания, телефоны, и за вчерашний вечер поступило большое количество угроз»,— цитирует господина Талипова RT.

Александр Кислов

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