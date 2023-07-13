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Коммерсантъ FM
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В Черногории задержан разыскиваемый Интерполом россиянин

Полиция Черногории задержала гражданина России, которого Интерпол подозревает в занятии высшего положения в преступной иерархии. Международный ордер на его арест черногорским правоохранительным органам выдало Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, сообщает телеканал RTCG со ссылкой на полицию Черногории.

В сообщении полиции говорится, что задержанный с инициалами Г. М. с 1993 года непрерывно занимал высшую должность в преступной иерархии Краснодарского края и «использовал свое положение в криминальной среде, авторитет и влияние для организации, руководства и управления преступной деятельностью». Полиция уточнила, что подозреваемому 59 лет, он был задержан в аэропорту города Тивата.

Эрдни Кагалтынов

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