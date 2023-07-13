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Сквер у центра детского творчества в Сормове открыли после благоустройства

ООО «Автодорстрой» завершило благоустройство сквера у центра детского творчества на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в мэрии.

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядчик оборудовал в сквере сцену, детскую площадку и спортивный комплекс, отремонтировал и покрасил памятник паровозу завода «Красное Сормово». Работы были выполнены за 61,4 млн руб.

Сквер у центра детского творчества благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в 2023 году в городе планируется привести в порядок 28 общественных пространств.

Елена Ковалева

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