Нижний Новгород вошел в пятерку популярных направлений туров выходного дня

Спрос на короткие поездки внутри России вырос на 15-20% по сравнению с уровнем прошлого года, по данным Ассоциации туроператоров (АТОР). В пятерку самых популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, маршрут по Золотому кольцу и Нижний Новгород.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В тур выходного дня обычно входит размещение в гостинице на два-три дня и экскурсионная программа. Средняя стоимость таких программ за год выросла на 20%, по оценке туроператоров.

Востребованными остаются бюджетные направления. «Для большинства россиян летом экскурсионная поездка это, как правило, короткая поездка, и поэтому она должна быть бюджетной»,— рассказал вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Среди бюджетных туров стоимостью до 10 тыс. руб. на человека популярностью пользуются программы в Санкт-Петербург (от 6,6 тыс. руб.), Нижний Новгород (от 6,5 тыс. руб.). и Москва (от 6,9 тыс. руб.).

По прогнозу региональных властей, турпоток в Нижегородскую область в 2023 году вырастет на 15% – в области ожидают 4,5 млн гостей.

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Анастасия Еремина