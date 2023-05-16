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Нижегородское минтуризма ожидает роста турпотока на 15% в 2023 году

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области прогнозирует, что в 2023 году регион посетят 4,5 млн туристов – на 15% больше, чем годом ранее. Об этом замминистра Александр Захарычев сообщил на заседании комитета областного заксобрания по экономике во вторник.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рост турпотока может обеспечить развитие связей с республикой Беларусь, появишееся авиаасообщение Нижнего Новгорода с Минском, активизация круизных программ и железнодорожные туры. Господин Захарычев отметил, что возросший интерес к региону подтверждают туристические операторы.

Также в министерстве рассчитывают на автопутешественников, для которых в регионе планируется обустраивать кемпинги и глэмпинги.

Турпоток в Нижегородскую область по итогам 2022 года составил 3,9 млн человек, отмечал заместитель губернатора Олег Беркович. В Росстате сообщали о 2,2 млн туристов.

Владимир Зубарев

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