Трамвайное движение по мосту Александра Невского закрывается на четыре часа

Из-за аварийных работ на мосту Александра Невского с 22:00 15 июля до 02:00 16 июля закрывается трамвайное движение. Маршруты общественного транспорта будут сокращены.

В частности, как сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс», трамвай № 30 станет следовать от конечной остановки «Станция метро "Ладожская"» по действующей трассе до остановки «Станция метро "Новочеркасская"», а трамвай № 39 — от конечной остановки «Трамвайный парк им. Володарского» по действующей трассе до остановки «Станция метро "Новочеркасская"».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что график разводки мостов в Петербурге изменят из-за подготовки ко Дню ВМФ.

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