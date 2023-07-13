В Главном управлении строительства рассказали об основных этапах реконструкции Краснодарского цирка

Главное управление строительства Краснодарского края (ГУСК) приступило к согласованию эскизного проекта Краснодарского цирка, который в январе закрыли на реконструкцию. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал и. о. руководителя управления Александр Нестеренко.

«Реконструкция Краснодарского цирка производится с учетом технического заключения по результатам комплексного обследования технического состояния здания и по результатам инженерных изысканий, с доведением до современных нормативов по сейсмическим требованиям, противопожарным мероприятиям, мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения, требованиям к антитеррористической защищенности объектов»,— отметил господин Нестеренко.

По его словам, в рамках реконструкции объекта будет заменено покрытие кровли здания, демонтированы или усилены перегородки с учетом перепланировки помещений, произведена замена всех отделочных материалов наружной и внутренней отделки.

Кроме того, по словам главы ГУСКа, в ходе ремонта сохранят и восстановят мозаичное панно на здании цирка, созданное в период 1969–1970 годов (авторы А. П. Кудрявцев и Г. А. Дауман).

В здании также планируют заменить все инженерные системы и спроектируют подземную парковку.

Рассматривается возможность размещения главного входа в здание цирка со стороны улицы Калинина, озеленение территории, мощение пешеходных зон, применение малых архитектурных форм, освещение территории и мозаики декоративной подсветкой и пр.

Согласно проекту, расширят функциональное назначение зрительного зала цирка, в том числе будет предусмотрена возможность проведения цирковых представлений на льду, на воде, эстрадно-цирковых шоу и концертов и других мероприятий. Количество мест в зрительном зале цирка увеличат до 2,1 тыс.

Александр Нестеренко подчеркнул, что работы по реконструкции цирка ведутся в соответствии с графиком.

Здание Краснодарского цирка находится в аварийном состоянии, его ремонтом не занимались более 50 лет. В начале года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после реконструкции Краснодарский цирк станет современным и многофункциональным.

Наталья Решетняк

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