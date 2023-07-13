Военкор Коц сообщил, что ЧВК «Вагнер» покидает полевые лагеря для передислокации

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покинули свои полевые лагеря. Предположительно, они проводят передислокацию в Белоруссию.

«Длинная колонна движется по трассе М-4 в сторону Москвы в сопровождении полиции. В колонне есть автобусы с белорусскими номерами»,— написал военкор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в колонне ЧВК «Вагнер» нет тяжелой техники. Когда завершится передислокация бойцов частной военной компании, не сообщается.

23 июня бойцы ЧВК «Вагнер» под руководством основателя компании Евгения Пригожина начали масштабный «марш справедливости» на Москву. 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко их удалось убедить вернуться в полевые лагеря. После президент России Владимир Путин заявил, что у бойцов ЧВК есть несколько вариантов: уйти в Белоруссию вместе с Евгением Пригожиным, подписать контакты с Минобороны РФ или вернуться к родным и близким. В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что ведомство привлечет бойцов ЧВК «Вагнер» к занятиям по боевой подготовке со спецназом.

О реакции российского руководства на мятеж ЧВК «Вагнер» читайте в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «А судьбы кто?».

Александр Кислов