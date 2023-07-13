В Татарстане ввели штрафы до 500 тысяч рублей за запуск беспилотников

Госсовет Татарстана принял поправки в региональный КоАП, установив штрафы за использование беспилотников в регионе. Изменения инициировал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. За несанкционированный запуск дронов граждан будут штрафовать на 1–4 тыс. руб., должностных лиц — на 15–40 тыс. руб., юридических лиц — на 200–300 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для граждан может составить 5 тыс. руб., для должностных лиц — 40–50 тыс. руб., для организаций — 300–500 тыс. руб.

Санкции предусмотрены новой статьей КоАП Татарстана 2.21 — несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Татарстан, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности).

Этот режим был введен в Татарстане с октября 2022 года указом президента РФ Владимира Путина, который дал главе региона дополнительные полномочия в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Рустам Минниханов в рамках этого режима в ноябре прошлого года ввел запрет на использование беспилотников в республике. Как указал прокурор Илдус Нафиков, ранее в регионе санкций за нарушение режима базовой готовности не было. Кроме того, по его словам, таких штрафов пока нет и в других регионах.

Запрет на использование беспилотников ввели более 60 глав субъектов РФ. Специальные режимы объявили во всех субъектах РФ: средний уровень реагирования, уровень повышенной готовности и уровень базовой готовности.

Пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова заверила «Ъ», что сейчас беспилотники в Татарстане вообще не используются: «Речь идет о полном запрете». Вместе с тем указ главы республики позволяет использовать беспилотники государственным и муниципальным органам власти, а также гражданам и организациям, которые заключили специальные соглашения с чиновниками.

Согласно принятому закону, протоколы по новой статье КоАП Татарстана смогут составлять чиновники министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, министерства экологии и МЧС региона. Сами дела будут рассматривать мировые суды. Илдус Нафиков заявил, что введение штрафов поможет «минимизировать риски потенциальных угроз для объектов на территории республики».

Кирилл Антонов, Казань