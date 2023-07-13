Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане ввели штрафы до 500 тысяч рублей за запуск беспилотников

Госсовет Татарстана принял поправки в региональный КоАП, установив штрафы за использование беспилотников в регионе. Изменения инициировал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. За несанкционированный запуск дронов граждан будут штрафовать на 1–4 тыс. руб., должностных лиц — на 15–40 тыс. руб., юридических лиц — на 200–300 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для граждан может составить 5 тыс. руб., для должностных лиц — 40–50 тыс. руб., для организаций — 300–500 тыс. руб.

Санкции предусмотрены новой статьей КоАП Татарстана 2.21 — несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Татарстан, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности).

Этот режим был введен в Татарстане с октября 2022 года указом президента РФ Владимира Путина, который дал главе региона дополнительные полномочия в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Рустам Минниханов в рамках этого режима в ноябре прошлого года ввел запрет на использование беспилотников в республике. Как указал прокурор Илдус Нафиков, ранее в регионе санкций за нарушение режима базовой готовности не было. Кроме того, по его словам, таких штрафов пока нет и в других регионах.

Запрет на использование беспилотников ввели более 60 глав субъектов РФ. Специальные режимы объявили во всех субъектах РФ: средний уровень реагирования, уровень повышенной готовности и уровень базовой готовности.

Пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова заверила «Ъ», что сейчас беспилотники в Татарстане вообще не используются: «Речь идет о полном запрете». Вместе с тем указ главы республики позволяет использовать беспилотники государственным и муниципальным органам власти, а также гражданам и организациям, которые заключили специальные соглашения с чиновниками.

Согласно принятому закону, протоколы по новой статье КоАП Татарстана смогут составлять чиновники министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, министерства экологии и МЧС региона. Сами дела будут рассматривать мировые суды. Илдус Нафиков заявил, что введение штрафов поможет «минимизировать риски потенциальных угроз для объектов на территории республики».

Кирилл Антонов, Казань

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...