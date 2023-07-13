«Даниил Медведев был на себя не похож»

Даниил Медведев вышел в полуфинал Wimbledon. Это лучшее достижение россиянина на кортах Лондона. В одной четвертой финала Медведев обыграл американца Кристофера Юбэнкса. Матч продолжался пять сетов, и по ходу встречи россиянин уступал 1:2, но выиграл 3:2. За развитием событий на корте следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge, Reuters Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Казалось бы, о чем говорить? Медведев — третья ракетка мира, а Юбэнкс едва добрался до топ-50. Да Кистофер обыграл в четвертом круге пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса, но грек в последнее время не отличается стабильностью. Другое дело —Медведев. Он готов к Wimbledon лучше. В первом сете все шло по плану, Даниил победил (6:4), а потом началось. Юбэнкс выдавал один розыгрыш круче другого. Выходил к сетке, безошибочно подавал, и комментаторы трансляции в интернете хоть и болели за россиянина, но не могли не восхищаться действиями американца.

Медведев же был на себя не похож. Во втором сете он проиграл все, что только мог, уступив с невероятным для себя счетом 1:6. В третьем мало что изменилось, и Даниил начал нервничать. Даже в сердцах выбил мяч и попал в оператора, за что ему вынесли предупреждение. Россиянин тут же ринулся спорить с судьей. Кстати, по-французски. Было видно, что он крайне раздражен. Не исключено, что теперь не обойдется без штрафа.

Например, Мирру Андрееву за брошенную на корт ракетку оштрафовали на $8 тыс. Но Медведев во время спора с арбитром вряд ли думал о деньгах. Он пытался прийти в себя. Получилось это у россиянина только в конце четвертой партии. Он буквально вырвал у Юбэнкса тай-брейк, сделав счет равным — 2:2. Только после этого все увидели на кроте того Медведева, которого привыкли видеть. Американец же развалился и в пятом сете начал пригревать гейм за геймом. На турнирах такого уровня, как Wimbledon, подобное случается часто, рассказал “Ъ FM” заслуженный тренер Росси Борис Собкин:

«Класс игрока проявляется именно в решающие моменты, когда уже отступать, как говорится, некуда. Чаще всего после такой ситуации, когда теннисист ведет 2:1 по сетам, и надо сделать последний шаг, а это не получается, часто происходит то, что произошло в решающем сете. Плюс еще это свидетельство того, что у Даниила Медведева все-таки был небольшой запас, а Юбэнкс играл на пределе».

Завершал победный пятый сет Медведев уже под одобрительный гул лондонской публики, которая хоть и поддерживала Юбэнкса, но после победы аплодировала россиянину. Теперь в полуфинале Медведев, как и предсказывали букмекеры, сойдется с первой ракеткой мира — молодым и мощным Карлосом Алькарасом. И в этом матче испанец — безоговорочный фаворит, уверен теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков:

«Чтобы обыграть Алькараса, нужно, чтобы испанец помог. Если Медведев будет идеально подавать, он может победить. Я бы сказал так, два к трем в пользу Алькараса, но все-таки оставим нашему теннисисту шанс».

Полуфинал Медведев—Алькарас состоится 14 июля. В этот же день за выход в финал поспорят Новак Джокович и Янник Синнер. Наверное, для организаторов Wimbledon будет страшным сном увидеть в мужском финале россиянина и серба. А если при этом в женском одиночном разряде турнир выиграет белорусская теннисистка Арина Соболенко, что вполне возможно, это будет вообще эпично.

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