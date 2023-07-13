«Роскосмос» не смог взыскать с РКЦ «Прогресс» более 2,3 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отказал госкорпорации «Роскосмос» в удовлетворении исковых требований к РКЦ «Прогресс». Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, в апреле текущего года «Роскосмос» потребовал с РКЦ «Прогресс» свыше 2,3 млн руб. Речь идет о пени и штрафе по государственному контракту, который стороны подписали в октябре 2020 года.

С чем был связан контракт и почему госкорпорация решила взыскать с завода пени и штраф по нему, в документах суда не говорится.

Ранее Арбитражный суд Москвы при повторном рассмотрении иска «Роскосмоса» о взыскании с РКЦ «Прогресс» 4,7 млрд руб. компенсации за неисправный спутник частично удовлетворил требования: с самарского предприятия взыскано 2,7 млрд руб. В 2017 году изготовленный на «Прогрессе» космический аппарат «Ресурс-П» № 2, принятый в эксплуатацию двумя годами ранее, вышел из строя.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Прогрессу" не хватило "Ресурса-П"».

Георгий Портнов