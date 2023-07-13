В Сочи сняли запрет на купание в море

В Сочи открыли для купания пляжи, которые не работали с 9 июля из-за штормового предупреждения. Перед возобновлением работы на территориях провели комплексную санитарную уборку, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

«Отмыта и продезинфицирована пляжная мебель, расставлено оборудование, побережье очищено от штормового мусора. На сегодняшний день погода восстановилась, температура морской воды комфортна для купания»,— отметил замглавы Сочи Олег Бурлев.

Для уборки на пляжах задействовали почти 500 человек. С территорий вывезли около 280 кубометров мусора, вынесенного реками на побережье. Кроме того, районные администрации и подрядчики также собрали и вывезли наносной мусор с незакрепленных пляжных территорий.

На курорте сейчас находятся около 180 тыс. туристов. Для них работают 170 благоустроенных пляжей, 40 из которых доступны для маломобильных граждан.

8–9 июля в Сочи прошел мощный ливень. Потоки воды повредили дома, дороги и машины. В связи с этим власти города ввели запрет на купание в море.

Татьяна Ручкина

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