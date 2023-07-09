В Сочи закрыли пляжи до 10 июля

Власти Сочи запретили купаться в море до 10 июля. По информации городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы, в городе с 8 июля действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют, что основной удар стихии ожидается в ночь с воскресенья на понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму

«Запрет будет снят, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм»,— говорится в сообщении департамента.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи отказаться от отдыха у воды и соблюдать меры безопасности.

Ночью 9 июля на Сочи обрушился мощный ливень. В городе выпало около 80 мм осадков. Потоки дождевой воды повредили дороги, дома и автомобили.

Наталья Решетняк

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