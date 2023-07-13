В ДТП в Новокуйбышевске пострадали четыре человека

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Новокуйбышевске в минувшую среду днем. Авария случилась в 15:20 (MSK+1) по пр. Победы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

По данным полиции, 21-летняя женщина-водитель за рулем машины Renault Logan собиралась поворачивать налево на зеленый сигнал светофора с пр. Победы на ул. Островского. Напротив дома № 1-Б она не уступила дорогу и врезалась в автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился 34-летний водитель.

В результате аварии получили травмы четыре человека. С места ДТП были госпитализированы оба водителя, а также 39-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada Granta и 51-летняя женщина-пассажир автомашины Renault Logan. Ранее подросток на электросамокате попал под колеса Cadillac в Тольятти.

Георгий Портнов