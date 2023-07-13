Певица МакSим сообщила о своей алкогольной зависимости

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) сообщила, что страдает от алкогольной зависимости. По ее словам, в настоящее время она находится в клинике, где проходит лечение и реабилитацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МакSим (Марина Абросимова)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ МакSим (Марина Абросимова)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я все-таки пришла к тому, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать»,— сообщила исполнительница на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам МакSим, она добровольно начала курс лечения уже довольно давно, но публично рассказать об этом решила только сейчас. Также исполнительница призналась, что концерт в Сочи на курорте «Роза Хутор» в марте 2023 года был сорван из-за того, что она выпила перед мероприятием алкоголь.

В июне 2021 года МакSим оказалась в больнице в тяжелом состоянии, она на несколько недель была введена в искусственную кому, ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. В августе артистка пошла на поправку и была выписана.

Александр Кислов