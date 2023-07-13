Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как гоночная тема вдохновляет часовые бренды и производителей одежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: monochrome-watches.com Фото: monochrome-watches.com

Независимая ювелирно-часовая компания Chopard представила новые часы, приуроченные к знаменитой гонке Mille Miglia.

Mille Miglia GTS Power Control от Chopard объединяет три основные тенденции в часовом деле: совместная работа со специалистами в bespoke-кастомизации часов Bamford, использование современных текстур вроде матового зерненого циферблата или плетеного ремня и, как шутят журналисты Monochrome, невероятно длинное название. Полное название новых часов — Mille Miglia GTS Power Control Bamford Edition «Desert Racer». Лимитированная серия в 50 экземпляров.

Часы из линии Chopard Mille Miglia — не единственный продукт, ставший знаменитым благодаря культовой гонке на выносливость, сейчас известной как ралли Mille Miglia Storica. Так, одной из самых знаменитых произведенных вещей можно назвать куртку, созданную Массимо Ости для C.P. Company. Вдохновили дизайнера гоночные куртки пилотов 1920-х. Отличает куртку Ости капюшон с очками и небольшое круглое отверстие в рукаве для того, чтобы было удобно смотреть на часы за рулем.

Надо сказать, сама Mille Miglia тоже активно эксплуатирует символику гонки в одежде и аксессуарах. В официальном магазине можно купить и замшевые гоночные туфли, и дорожную сумку, и дутый жилет, и даже термос.