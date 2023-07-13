Evolute назвал стоимость электрического кроссовера i-Sky

Компания «Моторинвест» (выпускает электромобили под брендом Evolute) раскрыла стоимость нового электрического кроссовера i-Sky.

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Новинка получила 204-сильный электромотор и батарею 85,9 кВт•ч, обеспечивающую запас хода до 510 км. До 80% в режиме быстрой зарядки аккумулятор заряжается за 45 минут, а силовая установка имеет несколько режимов работы: «Эко», «Комфорт» и «Спорт». Особенностью модели стала функция «Кемпинг», которая позволяет подключать к электромобилю внешние бытовые устройства через обычную розетку 220 В.

В оснащение переднеприводного кроссовера войдут светодиодная оптика, теплые опции (подогрев передних и задних сидений, форсунки стеклоомывателя с электрообогревом и опциональный автономный отопитель салона), шесть подушек безопасности, система кругового обзора, набор электронных ассистентов водителя и ряд другого оборудования, включая панорамное остекление крыши с эффектом звездного неба.

Электрокроссовер уже доступен для предзаказа у всех официальных дилеров Evolute. Стоимость модели i-Sky составит от 3,9 млн руб. с учетом господдержки. Сборка Evolute i-Sky налажена на российском заводе в Липецкой области.

Максим Вершинин

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