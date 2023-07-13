Экс-глава Верховного суда Татарстана возглавил конституционный совет республики

Депутаты Госсовета Татарстана назначили председателем конституционного совета республики 66-летнего Ильгиза Гилазова. С 2011 года он был главой Верховного суда Татарстана. 29 мая текущего года его полномочия истекли. Выдвигаться на третий срок главы суда он не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Конституционный совет Татарстана был создан взамен конституционного суда региона (действовал с 2000 по 2022 год). Суд был ликвидирован по требованию федерального центра. Госдума внесла поправки в федеральный закон «О судебной системе» в связи с принятием новой редакции Конституции РФ. В ней был установлен перечень судов, составляющих судебную систему, но региональные конституционные суды в него не вошли (на тот момент действовали в 16 субъектах РФ). Федеральный законодатель потребовал ликвидировать их к 2023 году, однако разрешил создавать конституционные советы. Их решения не будут обязательными для органов власти.

Закон о создании конституционного совета в Татарстане был принят Госсоветом в июне. Было установлено, что в нем будут работать три члена, которые имеют высшее юридическое образование.

Помимо Ильгиза Гилазова членами совета стали также Роман Гафаров, экс-заместитель председателя Верховного суда республики, и Эльмира Мустафина, бывший зампред Конституционного суда Татарстана. Эти две кандидатуры предложил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Назначение Ильгиза Гилазова инициировал глава республики Рустам Минниханов.

Кирилл Антонов, Казань