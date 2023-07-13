Экс-глава Верховного суда Татарстана возглавил конституционный совет республики

Депутаты Госсовета Татарстана назначили председателем конституционного совета республики 66-летнего Ильгиза Гилазова. С 2011 года он был главой Верховного суда Татарстана. 29 мая текущего года его полномочия истекли. Выдвигаться на третий срок главы суда он не стал.
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Конституционный совет Татарстана был создан взамен конституционного суда региона (действовал с 2000 по 2022 год). Суд был ликвидирован по требованию федерального центра. Госдума внесла поправки в федеральный закон «О судебной системе» в связи с принятием новой редакции Конституции РФ. В ней был установлен перечень судов, составляющих судебную систему, но региональные конституционные суды в него не вошли (на тот момент действовали в 16 субъектах РФ). Федеральный законодатель потребовал ликвидировать их к 2023 году, однако разрешил создавать конституционные советы. Их решения не будут обязательными для органов власти.
Закон о создании конституционного совета в Татарстане был принят Госсоветом в июне. Было установлено, что в нем будут работать три члена, которые имеют высшее юридическое образование.
Помимо Ильгиза Гилазова членами совета стали также Роман Гафаров, экс-заместитель председателя Верховного суда республики, и Эльмира Мустафина, бывший зампред Конституционного суда Татарстана. Эти две кандидатуры предложил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Назначение Ильгиза Гилазова инициировал глава республики Рустам Минниханов.