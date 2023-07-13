Эксперт «Неометрии» дал оценку ИТ-решениям в девелопменте

Директор департамента автоматизации федерального девелопера «Неометрия» Денис Бида вошел в состав жюри онлайн-мероприятия «10 ИТ-решений для повышения эффективности строительства», организованного порталом «Всё о стройке», и дал свою оценку представленным продуктам

О своих решениях рассказали разработчики различных ИТ-сервисов для строительной отрасли. Как отметил Денис Бида, многие из них интересны уже сегодня, а некоторые могут найти широкое применение в перспективе.

«Часть из этих сервисов мы в нашей компании уже активно используем, но всегда ищем новые решения, особенно от отечественных поставщиков, что очень актуально в современных реалиях. Радует, что есть стремление к разработке действительно инновационных продуктов. Насколько они будут востребованы и эффективны – покажет время», — прокомментировал Денис Бида.

Среди сервисов, которые могли бы повысить эффективность работы девелоперов уже сейчас, он назвал экспресс-оценку качества бетона, системы по управлению земельным банком застройщика и ряд других.

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