ФСБ: в Курской области задержаны россияне-наводчики ВСУ

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Курской области двух россиян, которых подозревают в передаче вооруженным силам Украины сведений об объектах Минобороны в регионе. Как сообщает пресс-служба ФСБ, задержанные передавали ВСУ сведения для нанесения ударов в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники. Сейчас они дают признательные показания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281), их заключили под стражу, сообщает пресс-служба.

Как утверждает ФСБ, у задержанных в ходе обысков были изъяты переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкцию по выполнению задания украинской стороны.

Ранее сегодня, 13 июля, ФСБ сообщила о задержании трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области по делу о госизмене из-за финансирования ВСУ. По информации ведомства, задержанный работал волонтером в «ОВД-Инфо» (признан в РФ иностранным агентом).