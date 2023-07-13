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Коммерсантъ FM
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РБК: Счетная палата выявила нарушения в годовых показателях госпрограмм

В 2022 году чиновники злоупотребляли правом корректировки целевых показателей госпрограмм. Ряд ведомств снизили плановые значения после 1 декабря отчетного года, а некоторые и вовсе исключили их, сообщает РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

Корректировки целевых показателей после 1 декабря (менее чем за месяц до отчетной даты) были зафиксированы в семи госпрограммах:

  • «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (ответственный исполнитель — Минэкономразвития) — снижены показатели среднедушевого денежного дохода населения к 2020 году (с 107,8% до 100,1%), объема инвестиций для реализации инвестиционных проектов (с 7,1 млрд до 5,9 млрд руб.), доли обучающихся общеобразовательных организаций во вторую смену (с 23,7% до 25,5%). Снижение показателей ведомство объясняет «санкционным давлением недружественных стран», снижением прибыли предприятий, а также ростом инфляции.
  • «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (ответственный исполнитель — Минфин) — увеличен показатель «Ежегодный первичный структурный дефицит федерального бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту» (с 4% до 5% ВВП).
  • «Информационное общество» (ответственный исполнитель — Минцифры) — снижен ряд показателей, в том числе «Создание и функционирование центра компетенций по импортозамещению программного обеспечения и инфраструктурных решений» (целевой показатель снижен на 93%). Минцифры подтвердило РБК внесение корректировок, среди причин — изменение сроков реализации мероприятий, технические ограничения или невысокая востребованность отдельных льготных программ. «При этом средства, предусмотренные для их реализации, были либо сокращены, либо перераспределены на другие проекты»,— уточнили в Минцифры.
  • «Развитие лесного хозяйства» (ответственный исполнитель — Минприроды) — снижены показатели по доле площади земель лесного фонда.
  • «Охрана окружающей среды» (ответственный исполнитель — Минприроды») — снижен показатель «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины».
  • «Юстиция» (ответственный исполнитель — Минюст) — снижен KPI по «Доступности массовых и социально значимых государственных услуг Минюста России в электронном виде» с 25% до 10%.
  • «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (ответственный исполнитель — Минсельхоз).
  • «Социально-экономическое развитие арктической зоны» (ответственный исполнитель — Минвостокразвития).

По итогам отчета Счетной палаты, по ряду госпрограмм фактические значения оказались выше плановых. Прогнозные оценки снизились, 30,7% от числа выполненных показателей перевыполнены на 25%.

В некоторых госпрограммах в последний момент были исключены показатели. В госпрограмме Минкульта «Развитие культуры» обнулены значения «Создано мобильное приложение ''Культурный навигатор''» , а также показатель создания и внедрения платформы «Культурная карта 360». «Запланированные средства в 2022 году не были использованы и направлены в конце года в резервный фонд правительства Российской Федерации, что свидетельствует о неэффективном планировании расходов федерального бюджета»,— говорят аудиторы.

С 2022 года госпрограммы и нацпроекты выполняются под руководством куратора (вице-премьера), имеют целевые показатели и чиновников, ответственных за каждую составляющую. За невыполнение плановых целей предусмотрены санкции — дисциплинарные взыскания с конкретного чиновника, сокращение бюджета госпрограммы или прекращение ее выполнения.

Полина Мотызлевская

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